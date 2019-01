Danielle en Joey winnen 1e Keezenspel bij FCA

Aalsmeer – Voor het eerst weer eens wat nieuws bij FC Aalsmeer afgelopen zaterdag 12 januari. Een spel wat Keezen heet en wat aan populariteit enorm toeneemt en georganiseerd werd door de Club van 100.

Een gezelligheidsspel wat een beetje op ‘mens erger je niet’ lijkt, maar dan ook met kaarten. Je speelt met een maat en moet proberen om zo snel mogelijk je 4 pionnen binnen te krijgen. Als je jouw pionnen binnen hebt of je maat, mag je elkaar daarna helpen. Maar voordat je je pionnen binnen hebt, heb je natuurlijk wel met obstakels te maken. Onderweg kom je natuurlijk je tegenstanders tegen en het mooiste is om die van het bord af te slaan. Het is net als met klaverjassen of hartenjagen kaarten, je moet eerst de goede kaarten krijgen om op het bord te komen en daarna de kaarten krijgen om lekker vervelend te zijn naar je tegenstanders toe. Soms is het irritant als het tegenzit, maar het blijft een spel.

Zaterdagavond werden er drie spelletjes gespeeld. Voor elk spel mocht je er 55 minuten over doen en dat werd door iedereen makkelijk gehaald. Je speelt met 4 personen het spel. Zaterdag waren er 36 koppels. Door ziekte waren er enkele afgevallen, maar gelukkig bleven er 36 koppels van 2 personen over.

Voor de eerste keer een prima resultaat en het was voor iedereen een heel gezellige avond, mede omdat er jongeren meededen, 30 plussers en weer ouderen en dat bleek een prima mix te zijn.Winnaars deze avond werden Danielle en Joey Blok. Zij wonen net drie maanden in Aalsmeer en zijn onlangs lid van FC Aalsmeer geworden. Ze vielen dus met hun neus letterlijk in de prijzen met maar liefst 2710 punten. De tweede plaats was voor Gerda en Roy Springintveld met 2660 punten, plaats drie voor Arnold Romkema en Erik Rijkmans met 2580 punten, op vier Joke en Herman Wegbrands met 2470 punten en op vijf Corina en Ruben Beelen met 2390 punten.

Heel veel dank gaat uit naar, Danielle, Ingrid, Rob en Matthijs voor hun medewerking om iedereen van een hapje en drankje te voorzien. Ook wil FC Aalsmeer de club van 100 van De Legmeervogels bedanken voor de adviezen, borden, spelregels en hoe je het best zo’n avond voor de eerste keer kan organiseren. Top! Ook de sponsoren worden hartelijk bedankt en natuurlijk iedereen die meegedaan heeft, want het was een leuke en geslaagde avond. Met bestuur gaat de club van 100 van FC Aalsmeer in overleg om hier zeker vervolg aan te geven.