Daniël Giacon Nederlands Kampioen floretschermen

Aalsmeer – Op 26 en 27 september werden de Nederlandse Kampioenschappen schermen gehouden in Sporthallen Zuid in Amsterdam. Het evenement werd vanwege COVID-19 zonder publiek en onder strikte veiligheidsmaatregelen gehouden.

Daniël Giacon van SchermCentrum Amsterdam (SCA) won het NK op het wapen floret. De Aalsmeerder staat eerste op de Nederlandse ranglijst en was daarom vrijgesteld voor de voorrondes op zaterdag.

Giacon begon de finale op zondag met een 15-1 overwinning. Vervolgens won hij in een spannende partij met 15-11 en wist hij de halve finale met een 15-5 overmacht te winnen. De finale mondde uit in een hele tactische partij. Uiteindelijk werd de uitslag 10-7 in het voordeel van Giacon. Dit is de tweede keer dat de 19-jarige Giacon Nederlands kampioen is bij de senioren. Daarnaast schreef hij ook vele gouden medailles op zijn naam bij de jeugd. De laatste wedstrijd die hij speelde waren de Europese Jeugdkampioenschappen eind februari, waar hij de top 8 bij de categorie U20 bereikte.

Daniël Giacon in actie. Foto: Dora Barens

Op de Wereld Jeugdkampioenschappen wilde Giacon zijn internationale carrière bij de jeugd afsluiten, maar toen werden wereldwijd alle wedstrijden door het coronavirus stilgelegd. Giacon is wel door blijven trainen. Eerst een periode thuis en vanaf juni weer bij de club. “Ik miste de toernooien heel erg. Normaal ben ik om de week actief op een wedstrijd en nu had ik opeens een half jaar niets. Het is dan ook super om de eerste wedstrijd na zo’n lange tijd te winnen en om in deze rare tijd de Nederlandse titel te mogen behalen.” Kijk voor meer informatie op www.danielgiacon.nl

Foto: Dora Barens (Daniël op het podium, goud!)