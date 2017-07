Daniël Giacon 48ste op WK schermen

Aalsmeer – Van 18 tot 26 juli vinden in Leipzig in Duitsland de Wereldkampioenschappen schermen plaats. De 16-jarige floretschermer Daniël Giacon uit Aalsmeer had zich door goede resultaten op seniorentoernooien voor dit WK gekwalificeerd.

Op donderdag 20 juli schermde Daniël een uitstekende poule met vier winstpartijen en één verliespartij. Vervolgens plaatste hij zich door een overtuigende winst (15-4) op de Belg Crnjak voor het hoofdtoernooi heren floret op zondag 23 juli.

Op zondag trad de Aalsmeerder als jongste schermer bij de Top 64 van de wereld aan tegen de Australische opponent Douglas. Daniël miste de benodigde scherpte en de partij werd met 15-11 verloren. Uiteindelijk behaalde Daniël de 48e plaats op het WK. Een prachtig resultaat voor de jonge debutant met goede perspectieven voor de toekomst.

Op woensdag 26 juli zal Daniël nog een keer in actie komen in de landenwedstrijd onder leiding van bondscoach Andrea Borella. Naast Daniël bestaat het Nederlandse floretteam uit Sebastiaan Borst, Job de Ruiter en Elisha Yuno.

Alle kosten voor de schermuitrusting en deelname aan wedstrijden moeten door de Nederlandse schermers zelf betaald worden. Om zich te kunnen blijven ontwikkelen zoekt Daniël sponsors. Meer informatie is te vinden op www.danielgiacon.nl.