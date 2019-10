Dance Classics Party was weer top!

Aalsmeer – De derde Dance Classics Party vond afgelopen zaterdag 12 oktober plaats in The Beach. De nieuwe evenementenhal in het indoorcentre was door Kees Markman en een groep vrijwilligers omgetoverd in een festival-terrein. Er was duidelijk veel tijd en aandacht aan de aankleding besteed.

Dj’s Marcel, Kees en Jan.

Achterin een deel met tafels en stoelen en de mogelijkheid om een spelletje te spelen. Ook stonden twee flipperkasten klaar voor gebruik. Er was een kleine bierproeverij, een plek waar diverse hapjes verkrijgbaar waren, een tapkraam waar Kornuit bier (ook alcoholvrij), wijn en frisdrank te koop waren en er was een speciale cocktailbar.

Zangeres Mariska Lunes.

Natuurlijk was er een grote dansvloer met diverse discobollen, lampjes en spots en indrukwekkend was de lange wand vol met cassettebandjes en leuk de hoek met foto’s van vorig jaar. Zo’n 600 bezoekers hebben genoten van elkaar, van de gezelligheid, natuurlijk van de muziek van de dj’s Kees, Marcel en Jan en van de optredens van de disco ladies en zangeres Mariska Lunes.

Poseren bij de wand met cassettebandjes.

Er wordt vast nog lang nagepraat over de Classics Party. Menig bezoeker kijkt wellicht al uit naar editie vier. Noteren dan: Deze is op zaterdag 10 oktober 2020. Kaarten reserveren is al mogelijk via www.danceclassicsshow.nl. Nagenieten met foto’s kan via facebook (KMPA) en via www.kicksfotos.nl.