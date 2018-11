Dammers K&G halen flink uit!

De Kwakel – Maandagavond 12 november werd de tweede bondswedstrijd in ’t Fort De Kwakel gedamd. De eerste wedstrijd in de hoofdklasse ging twee weken geleden nipt, 3-5, verloren tegen Enkhuizen.

Met gelukkig Wim Keessen weer in de gelederen toog het eerste team onvervaard ten strijde tegen SNA uit Heerhugowaard. Op het kopbord van Adrie Voorn werd het evenwicht bijna niet verstoord en leverde zo remise op, 1-1. Op bord twee nam Wim Konst een doorbraak naar de damlijn, deze bleek niet voldoende voor de winst, 2-2 tussenstand.

Wim Keessen had inmiddels een voordelig dammeneindspel op het bord staan. Op een ouderwetse wijze wrong hij zijn tegenstander uit en zette daarmee zijn team op voorsprong, 4-2. Alleen René de Jong was toen nog in de race, al veel langer dan zijn eerste partij in Enkhuizen waarin hij het binnen een kwartier kon schudden. Nu nam hij sportieve revanche, subtiel dwong hij in een dunne stand een overmachtseindspel af.

Pas laat in de avond streek zijn opponent de vlag en was een 6-2 zege voor Kunst en Genoegen een feit. Een mooie zege, die over twee weken in Haarlem een vervolg kan krijgen. Deze week zullen de leden van K&G hun donateurs weer aanspreken, met daarbij een uitnodiging voor het donateur damtoernooi. Dit evenement vind de 15e december plaats in ’t Fort De Kwakel, de deelnemers zijn deze zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur welkom.