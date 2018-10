Damkampioen K&G snel onderuit!

De Kwakel – In zijn ruim vijftigjarige damcarrière heeft Adrie Voorn nog nooit zo snel zijn partij verloren. Het gebeuren maandagavond in ’t Fort De Kwakel waar damclub Kunst en Genoegen opereert. Tegen Wim Keessen maakte Adrie binnen een kwartier een grote fout en gaf Wim direct de hand. Wim nam daarmee meteen de leiding van Adrie over in de onderlinge competitie van K&G.

De concurrentie van beide toppers speelde remise, daarbij kwam Piet Terlouw goed weg tegen Wim Konst. De broederstrijd tussen Jos Harte en Kees Harte werd gewonnen door pensionaris Jos die zijn kleine broertje wist te verschalken. Nestor Leo Hoogervorst draait goed mee in de competitie, verleden week wist hij verrassend Piet Terlouw van het bord te schuiven in een damcombinatie rijk spel.

De dammers zijn nu goed warm gedraaid voor de eerst komende bondswedstrijd in en tegen Enkhuizen. K&G hoopt weer goed mee te kunnen draaien in de hoofdklasse en moet daar vrijdagavond de eerste stap toe zetten. Damliefhebbers blijven altijd van harte welkom, elke maandagavond vanaf 19.30 uur in ’t Fort De Kwakel. Informatie bij Adrie Voorn via 0297-568472.