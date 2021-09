Dahliaweekend op de Tuin goed bezocht

Aalsmeer – Het was dahliaweekend in de Historische en van donderdag tot en met zondag waren er diverse, leuke activiteiten voor alle leeftijden in het tuinbouwmuseum met deze zomerbloem in de hoofdrol. Er was een dahliakeuring, er kon geknutseld worden, er waren mooie tentoonstellingen te bewonderen en er draaide een historische film over de dahlia-historie in Aalsmeer.

Eén van de hoogtepunten was het fotograferen en schilderen in de vroege ochtend van zaterdag 25 september. Helaas geen mooie opgaande zon, het was bewolkt, maar de aanwezigen, waaronder de leden van de Fotogroep Aalsmeer, zagen genoeg kleur om voor eeuwig vast te leggen. In de Historische Tuin staan namelijk vele soorten dahlia’s en ze staan nu volop in bloei.

Op de slotdag kon deelgenomen worden aan presentaties door oud-tuinman Cees van Dam met aansluitend een rondje over de Tuin. De vrijwilligers van het museum kijken terug op een geslaagd, gezellig en zonnig weekend!