Dahlia’s planten, hoe doe je dat?

Regio – Door in het voorjaar hippe dahlia’s in de tuin te planten, zorg je vanaf augustus tot ver in het najaar voor een waterval aan kleurrijke bloemen. Maar hoe doe je dat nu precies, Dahlia planten?

Trendy

De Dahlia is ontzettend populair en daarmee terug van weggeweest. De populariteit heeft de Dahlia te danken aan de aantrekkelijke bloemen en de enorme hoeveelheid knoppen. Het zijn er tientallen, soms wel meer dan honderd per plant. Je hebt er zelf invloed op: hoe fanatieker je uitgebloeide knoppen verwijdert, hoe meer knoppen de plant aanmaakt.

Vier stappen planten

Dahlia planten is een fluitje van een cent. Het perfecte tijdstip is het voorjaar, wanneer er geen kans op vorst meer is. Je doet het in vier stappen.

Stap 1: Kies een zonnig plekje in de tuin waar de Dahlia mag stralen. Sommige dahlia’s worden 2 meter hoog, andere 30 centimeter. Geef ze daarom een plek waar de lengte van de Dahlia goed tussen de rest van de beplanting uitkomt.

Stap 2: Hark de grond goed door, zodat deze lekker luchtig wordt. Haal gelijk onkruid en kleine stenen weg, dan voelt de Dahlia zich helemaal op haar plek.

Stap 3: Graaf een gat waar de dahliaknol ruim in past. Leg de Dahlia in het gat met het stukje oude steel naar boven. Bedek de Dahlia met de uitgegraven grond.

Zorg ervoor dat het gat niet te diep is, want dahlia’s willen graag de warmte van de zon voelen. Ze hoeven maar een paar centimeter onder het oppervlak geplant te worden; de kroon onder de oude bloemsteel mag zelfs zichtbaar zijn.

Stap 4: Giet een flinke scheut water over de geplante Dahlia. Dit zorgt ervoor dat de knol snel begint te wortelen.

Verzorging

Zodra de dahliaknol zonwarmte voelt, gaat deze groeien. De eerste scheuten verschijnen na een paar weken. Na ongeveer vier tot zes weken, afhankelijk van de soort knol, zijn de eerste bloemen zichtbaar. Geef water wanneer de plant erg droog is. Knip daarnaast de uitgebloeide bloemen weg, dan maakt de plant weer nieuwe aan. Gaan de bloemen hangen door regen of wind? Ondersteun ze dan met een stok, met touw of met speciale ringen voor hoge dahlia’s.

Leuke weetjes

Er bestaan verschillende soorten dahlia’s. De een klein en prachtig van eenvoud, de ander groot en uitbundig van kleur. Dinnerplate dahlia’s hebben de grootste bloemen van soms wel 30 centimeter.

Dahlia’s zijn echte vlindermagneten. Ze komen vooral op enkelbloemige af, zodat ze makkelijk bij de nectar kunnen komen. Wist je dat zowel de knol, de bladeren als de bloemen van dahlia’s eetbaar zijn? Leuk om bij een gerecht bloemblaadjes te presenteren. Er bestaan zwarte dahlia’s. De zwarte kleur komt van een hogere concentratie van de stof anthocyaninie. Dahlia’s doen het erg goed in kuipen, potten en schalen. Gebruik hiervoor dwergdahlia’s, die blijven laag. Kijk voor meer informatie over bloembollen op www.bloembol.org.

Bron en foto: iBulb.