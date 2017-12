Elke dag samen leuke dingen doen bij Maria-Oord

Vinkeveen. Lekker ontspannen of bewegen, koken of iets bakken, schilderen, het geheugen even trainen, samen spelletjes spelen of gewoon gezellig samen zijn. De dagactiviteiten van Careyn Maria- Oord heeft het allemaal in huis. Rhodie Kee van Maria- Oord: “Nu we van twee naar één afdeling voor dagactiviteiten zijn overgestapt, blijken er veel meer mogelijk en zijn we bovendien elke werkdag open. En als men dat wil kunnen onze bezoekers ook gebruikmaken van bijvoorbeeld een fysiotherapeut of andere behandelaars. We hebben het allemaal bij de hand.”

De tachtigjarige mevrouw Broekhof bijvoorbeeld is al een tijdje ‘vaste klant’. In haar eentje dingen ondernemen gaat niet meer zo goed en ze heeft geen mantelzorg om haar heen. “Voor mij is dit dus heel belangrijk. Samen leuke dingen doen, praten en lachen, het is hartstikke leuk en gezellig,” aldus de krasse seniore. Rhodie: “We zijn er voor mensen met zowel fysieke als mentale problemen, dus het zijn niet alleen de tachtigplussers die hier komen, ook de jongere garde is van harte welkom.” Dat belooft in elk geval veel positieve inbreng met het nieuwe jaar voor de boeg!