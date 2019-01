D66 en CDA willen ‘ geitenveldje’ prins Bernhardlaan behouden

Mijdrecht – D66 diende, samen met het CDA, afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering, de motie ‘behoud de graas-weide’ in. September vorig jaar werd duidelijk dat de huidige verzorger gaat stoppen met het houden van de geitjes in de weiden aan de Prins Bernardlaan in Mijdrecht. Jonge ouders, opa’s en oma’s brengen regelmatig een bezoek met hun (klein)kinderen aan het weitje. Voor D66 en het CDA is het belangrijk dat het geitenweitje blijft bestaan, omdat het past bij een dorp waar je fijn kunt opgroeien en oud wilt worden. Sterker nog zij denken dat het een ideale locatie is voor bijvoorbeeld een kinderboerderijtje met dagbesteding voor jongeren of een combinatie van geitjes met mede verzorging van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dagbesteding

Raadslid Thijmen Klinkhamer: ’Iedereen kent het geitenveldje in Mijdrecht. Deze plek midden in het dorp biedt een kans om verschillende partijen te laten samenwerken: voor kinderen is het een heerlijke plek om verschillende dieren te zien, voor jongeren of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan het een dagbesteding zijn met verzorgende taken. Zou het niet mooi zijn als supermarkten en groenteboeren groente en fruit, dat volgens de houdbaarheidsdatum niet meer verkocht mag worden, terecht komt bij de geitjes, schaapjes, konijnen, kippen of bijvoorbeeld varkentjes? Geen verspilling en een fijne plek voor jong en oud.’

‘Daarom,’ vervolgt Klinkhamer, ‘roepen wij het college op om in overleg te treden met de huidige pachter van het terrein, met zorgaanbieders en lokale (pluim)vee- houders , verenigingen en de opvolger van de vorige verzorger. Om daarna na de zomer bij de raad terug te komen met een voorstel waarbij het college een ruimtelijke invulling combineert met een sociale invulling en zo deze parel van de gemeente niet alleen behoudt, maar ook oppoetst.” Het voorstel werd unaniem aangenomen