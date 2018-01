De Cursusmarkt van het Cursusproject weer groot succes.

De Ronde Venen – Afgelopen vrijdagavond 12 januari hield het Cursusproject De Ronde Venen weer de traditionele cursusmarkt in De Boei in Vinkeveen. Ook dit keer was het druk en buitengewoon gezellig!

Een lange rij a.s. cursisten stond te wachten tot om 19.30 uur de deuren van de grote zaal geopend zouden worden. Intussen bestudeerden zij de plattegrond om te zien waar de inschrijfformulieren gehaald konden worden.

Op de markt waren veel docenten aanwezig om tekst en uitleg te geven over de door hen te geven cursus. Aan het einde van de avond waren er ruim 540 inschrijvingen geteld en een aantal cursussen bleek al te zijn volgeboekt.

Op de website, http://www.cursusproject.nl/rondevenen.htm

vindt men alle informatie over de cursussen, o.a. op welke cursussen nog plaatsen beschikbaar zijn. Men kan daar alsnog op inschrijven.

Op onderstaande cursussen is nog plek:

Cesaerobics, 13 woensdagen, 24-31 jan, 7-14-21 feb, 7-14-21-28 mrt, 4-11-18-25 apr. -Relaxercise,13 woensdagen, 24-31 jan, 7-14-21 feb, 7-14-21-28 mrt, 4-11-18-25 apr. Zumba, 12 donderdagen, 25 jan, 1-8-15-22 febr, 8-15-22-29 mrt, 5-12-19 apr