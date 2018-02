Cursus ecohumanisme in Heimanshof

Haarlemmermeer – Het Humanistisch Verbond organiseert in De Heimanshof in Hoofddorp een cursus ecohumanisme en wel op vier woensdagavonden vanaf 4 april. Duurzaam willen leven roept vele vragen van morele en filosofische aard op. Wat is precies duurzaamheid? Wil je dat alleen voor jezelf of ook voor anderen in de rest van de wereld? Is het erg als diersoorten uitsterven? Welke behoeften zijn overbodig en welke niet?

Is duurzaamheid iets vervelends of is het ook leuk en brengt het voldoening? Kan je duurzaam leven ook als levenskunst zien? In de cursus worden feiten en praktisch handelen gecombineerd met het gedachtengoed van klassieke en hedendaagse denkers.

De cursusleidster Silvia Benschop, filosoof, behandelt ook de thema’s energie, voeding, consumeren, afval en bevolkingsgroei. Nadere informatie is te vinden op de website www.humanistischverbond.nl of te verkrijgen via de secretaris van de afdeling Haarlemmerland 023-5625623.