CultuurHuis Mijdrecht presenteert nieuwe seizoen

Mijdrecht – CultuurHuis Mijdrecht gaat door! Na vier proefvoorstellingen het afgelopen half jaar presenteert het CultuurHuis Mijdrecht nu een compleet seizoen met maar liefst acht voorstellingen. Er is een divers aanbod: een voorstelling over dementie voor volwassenen, een vreselijk vieze voorstelling voor kinderen en daarnaast voor de liefhebbers cabaret, chansons en theater. Alle voorstellingen vinden plaats in Mijdrecht en kaartjes kosten in de voorverkoop tussen de 8,50 euro en 15 euro.

Op de website www.cultuurhuismijdrecht.nl is de volledige programmering nu te vinden. Per voorstelling is meer informatie over inhoud en artiest opgenomen. Het seizoen loopt van september tot en met mei. Elke maand is er een voorstelling, alleen in december niet.

Start

Ze starten met de voorstelling over dementie “Bas Keijzer – Annet” op 16 september in De Rank. Daarna volgt op 28 oktober Andries Tunru met een try-out van zijn nieuwe voorstelling “Marmer” in ’t Oude Parochiehuis. Daar treden op 23 november ook Britta Maria & Maurits Fondse op met “Vive la Chanson!”. Alle voorstellingen starten om 20.00 uur.

Nieuwe jaar

In het nieuwe jaar volgen op 13 januari Kai Bodewitz met een heel nieuw programma “Zonder handen fietsen” en op 10 februari Peter Lusse met “Eddie voor het leven”, beide in ’t Oude Parochiehuis. Daarna zijn kinderen weer van harte welkom in De Rank waar Onder het Buro & Milan Boele van Hensbroek “De vreselijk vieze voorstelling” geven op zondag 24 maart. Deze start om 15.00 uur en een kaartje hiervoor kost maar 8,50 euro.

Afsluiting

Tenslotte is er een wervelende afsluiting van het seizoen. Op 20 april neemt Gerard Alderliefste ons mee met teksten en chansons uit zijn “Avonturen met Ramses Shaffy”. En we sluiten af op 11 mei met een tweede TRYO avond. Drie cabaretiers proberen delen van hun nieuwe voorstellingen uit: zij ’try-outen’ net als Kai Bodewitz, Marjolijn Ebels en Dave Felida deden op 18 februari jongstleden. Het Oude Parochiehuis zat toen stampvol en het publiek was laaiend enthousiast. Dus gáán we in 2024 voor een tweede keer TRYO.

Op de website www.cultuurhuismijdrecht.nl is meer te vinden over de programmering van het nieuwe seizoen. Ook is het mogelijk alvast kaartjes te bestellen in de voorverkoop.

De Stichting Cultuurhuis Mijdrecht wil zich sterk maken voor het realiseren van een eigen locatie die inwoners van Mijdrecht kunnen gaan gebruiken als ontmoetingsplek voor cultuur en debat. Voorzitter John Driedonks: “Mijdrecht heeft 16.000 inwoners, totaal 7.000 woningen en er komen nog eens 1600 woningen bij. Dan verdien je toch een locatie in je eigen dorp waar inwoners naar toe kunnen gaan voor voorstellingen, film en debat”.