Cupcakes van Seline en Sammy voor Australië

Aalsmeer – Dit zijn Seline (links) en Sammy. Ze zijn 8 jaar en wonen in Aalsmeer Nieuw Oosteinde. Nadat er op school al een lege flessen actie opgezet was, wilden ze samen nog meer doen voor de dieren in Australië.

Afgelopen week zijn ze heel erg druk geweest met het bakken en versieren van cupcakes en brownies. Ze mochten deze vervolgens zaterdagmiddag in de Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg verkopen.

Seline en Sammy hebben een bedrag van €107,60 opgehaald en dit bedrag is overgemaakt naar het WNF die er, hopelijk, veel koala’s in Australië mee kan helpen.