Crowdfunding en loterij voor speelplek in Clematisstraat

Aalsmeer – Respect voor de dames die het initiatief hebben genomen om te komen tot een speeltuin en ontmoetingsplek in de Clematisstraat. Marit de Ridder zag in de huidige speelplek een meerwaarde voor de buurt en ging aan de slag met dit idee. Al snel kwam zij in contact met Lindy Pouw, Marlon van Diemen en Cathelijne Koning, die ook hun schouders onder dit initiatief wilden zetten. Het resultaat, na ongeveer een klein jaar, inmiddels 79.000 euro voor een upgrate van niveau voor de speel- en ontmoetingsplek in de Clematisstraat! Maar, dit is nog niet genoeg.

Crowdfunding en loterij

De initiatiefnemers hopen nu met een crowdfunding actie en loterij de benodigde 100.000 euro bij elkaar krijgen. De loterij is begin deze maand van start gegaan en loopt tot en met 4 september. Er zijn diverse toffe en lekkere prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door diverse bedrijven en winkels. Tijdens de braderie in het Centrum op zaterdag 4 september worden de laatste lootjes (één voor 2 euro, drie voor 5 euro) verkocht.

Donaties

Ook wordt aan bedrijven gevraagd om het plan (financieel) te steunen. Een donatie doen, als bedrijf (een speeltoestel) sponsoren en/of als particulier lootjes kopen? Kijk hiervoor op de website www.speeltuinclematisstraat@gmail.com.

Ontmoetingsdag

Nieuwsgierig naar het plan of het speeltuincomité (en buren) ontmoeten? Kom dan op zondag 29 augustus van 10.30 tot 11.30 uur naar de ontmoetingsplek in de Clematisstraat. De initiatiefnemers zorgen voor stoepkrijt en hoepels voor de kinderen en lootjes voor de volwassenen. Zelf wel koffie, thee, limonade en eventueel een picknickkleed meenemen. Het streven is om op burendag (25 september) te kunnen starten met de realisatie van de ontmoetingsplek. Het plaatsen en inrichten duurt vervolgens zo’n zes weken. Marit, Lindy, Marlon en Cathelijne hopen dat het lukt om de speeltuin gerealiseerd te krijgen. Helpt u/jij ook mee?