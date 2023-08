Crowdfunding actie voor Saskia op Radio Aalsmeer

Aalsmeer – Sem van Hest besteedt deze maand in zijn programma ‘Sem op Zaterdag’ aandacht aan de crowdfunding actie die Saskia Veenswijk in staat moet stellen om in Australië een behandeling te ondergaan, die haar ziekte ME (Myalgische Encefalomyelitis), vaak genoemd in combinatie met het chronisch vermoeidheidssyndroom, kan verbeteren en wellicht genezen. Saskia was vier jaar geleden te gast in een uitzending op de zaterdagmorgen en hier ging de clip van haar toen nieuwste video in première.

Een van de initiatiefneemsters van de crowdfundingactie komt zaterdag 26 augustus tussen 10.00 en 12.00 uur naar de studio om precies uit te leggen wat het doel is. En als het kan is er telefonisch contact met Saskia. En uiteraard is ook de gebruikelijke ‘SoZ’ easy listening muziek te horen

Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl.

Foto: Zangeres Saskia Veenswijk. Fotograaf: Alexander van de Meer