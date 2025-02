Criminaliteit in De Ronde Venen licht toegenomen

De Ronde Venen – De criminaliteit in De Ronde Venen is in 2024, na jaren van afname, licht toegenomen. De stijging wordt met name veroorzaakt door toegenomen diefstal van fietsen en brommers, vernielingen, digitale fraude en jongerenoverlast. Het aantal geweldszaken, autokraken en geslaagde woninginbraken is juist gedaald. Dat blijkt uit een overzicht van het aantal geregistreerde misdrijven in De Ronde Venen.

De cijfers laten zien dat het aantal misdrijven in De Ronde Venen met 4 procent is toegenomen van 1228 naar 1274 gevallen. De toename komt na een aantal jaren, waarin criminaliteit in de gemeente gestaag is gedaald. Tien jaar geleden registreerde de politie nog ruim 1740 gevallen van criminaliteit.

De toename van criminaliteit wordt volgens burgemeester Maarten Divendal en de wijkteamchefs Eric van Heumen en Thijs Leyenaar van de politie voor een deel verklaard juist door extra inzet van gemeente en politie. Als voorbeeld noemt Divendal jongerenoverlast. “Dat cijfer gaat nogal op en neer de afgelopen jaren. In het najaar kregen we regelmatig meldingen van overlast door jeugd in het centrum van Mijdrecht. Afgesproken is toen extra te surveilleren en niets meer te accepteren. Ook zijn inwoners opgeroepen om meteen overlast te melden. Door die extra inzet zijn er ook meer meldingen van jongerenoverlast binnengekomen en is de overlast daadwerkelijk sterk verminderd. Hetzelfde geldt voor de Feestweek Abcoude. Tijdens de Feestweek in 2023 verliepen de festiviteiten niet zoals we wilden. Daarom zijn er in 2024 maatregelen genomen en afspraken gemaakt om uitwassen te voorkomen en alcoholgebruik in de hand te houden. Die aanpak heeft geleid tot intensiever toezicht en handhaving dat sterk bijgedragen heeft aan een weer geslaagde Feestweek.’’

Opvallende stijger in de cijfers is de toename van het aantal brom-, snor- en fietsendiefstallen. “De diefstallen vinden verspreid over de gemeente plaats, maar het gebied rond het station Abcoude is echt een hot spot. In het najaar heeft de politie daar, samen met de gemeentelijke boa’s, extra toezicht gehouden. Ook hebben we een communicatie-campagne gevoerd om fietsbezitters onder andere te wijzen op het nut van een extra slot en hebben we een ‘lokfiets’ ingezet. Het terugdringen van fietsdiefstal blijft komend jaar een belangrijk punt van aandacht’’, zegt wijkteamchef Van Heumen.

