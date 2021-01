Creatieve vorming voor kinderen bij Werkschuit

Aalsmeer – Op 27 januari start bij de Werkschuit de cursus creatieve vorming voor kinderen vanaf 6 jaar. De lessen worden gegeven op woensdag van 15.30 tot 17.00 uur of op donderdag van 16.00 tot 17.30 uur.

Houd je van knutselen en schilderen? Dan is dit echt een cursus voor jou! Je zit in een gezellige groep met kinderen die allemaal graag knutselen en schilderen. Het is leuk om van elkaar te zien hoe je iets maakt en je krijgt weer nieuwe ideetjes. Deze cursus is ook leuk voor kinderen die al een cursus hebben gevolgd, er worden steeds andere opdrachten gegeven.

De cursussen vinden plaats in de nieuwe ruimtes van de Werkschuit aan de Oosteinderweg 287f. Kijk voor inlichtingen en inschrijvingen op: www.werkschuit-aalsmeer.nl