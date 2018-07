Creatieve jeugd gezocht voor Kunst Kas Kids

Aalsmeer – Tijdens de jaarlijkse Kunstroute Aalsmeer geeft de Kunst Kas jeugdige Aalsmeerse kunstenaars een podium: De Kunst Kast Kids. De Kunst Kas is daarom op zoek naar circa tien enthousiaste en creatieve jongens en meiden in de leeftijd van 8 tot 12 jaar die voor dit jaar samen het kunstenaarscollectief de Kunst Kas Kids willen vormen.

Onder begeleiding van beeldend kunstenaar Tobias Rothe werkt het collectief aan een gezamenlijk kunstproject dat geëxposeerd zal worden tijdens de Kunstroute op 15 en 16 september aanstaande.

Het collectief komt vanaf de laatste week van juli één keer per week samen in het atelier van Kunst Kas Aalsmeer aan de Aalsmeerderweg en werkt daar aan hun kunstproject. Eventueel is er naast het gezamenlijke project, voor elk kind ook ruimte voor een individueel project.

Ken je of ben je iemand die meer informatie wilt en zich voor dit jaar wil aansluiten bij de Kunst Kas Kids? Neem dan contact op met Tobias of Trudy Rothe via info@kunstkast.org. Er wordt een kleine bijdrage per deelnemer gevraagd.

Foto: De Kunst Kas van Tobias en Trudy Rothe.