Creatieve cursussen bij De Werkschuit

Aalsmeer – Op 29 januari start het seizoen bij De Werkschuit en het creatieve centrum biedt weer een gevarieerd cursusaanbod voor alle leeftijden. Nieuw is het tieneratelier 3D vormgeven op maandagmiddag. Voor kinderen vanaf 6 jaar en jongeren vanaf 9 jaar is er tekenatelier op woensdag en zaterdag en creatieve vorming op woensdag- en donderdagmiddag. Ook nieuw zijn de cursussen Fazendoo, Leer de Werkschuit kennen en Werken met de hittepers.

Workshops

Bij De Werkschuit is het tevens mogelijk korte workshops te volgen, onder andere in edelsmeden, vilten en olieverf en acryl. Op dinsdag presenteert De Werkschuit de cursussen speksteen objecten, handletteren en beeldhouwen, een beeld voor binnen of buiten? Op woensdag vindt de cursus tekenen en schilderen plaats en op donderdag en vrijdag staat de cursus boetseren met klei op het programma. Zaterdag kan deelgenomen worden aan een fotocursus in praktijk en aan portrettekenen en -schilderen.

Open huis

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie en opgave op www.werkschuit-aalsmeer.nl of bezoek het open huis op zaterdag 13 januari van 13.00 tot 16.00 uur. Deze middag is het mogelijk om in te schrijven voor alle cursussen. Voor kinderen zijn er knutsel-mogelijkheden, waaronder schilderen en kleien. En voor alle jeugdige inwoners ligt een leuke attentie klaar. De cursuslocatie van De Werkschuit is Het Stommeerkwartier aan de Baccarastraat 15. In het voorjaar gaat het creatieve centrum verhuizen naar de Oosteinderweg 287.