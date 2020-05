Corona-regels voor varen op Westeinder

Aalsmeer – Door het versoepelen van enkele corona-maatregelen per 11 mei zijn er veel vragen over varen en waterrecreatie in Aalsmeer. Op dit gebied is er echter nog geen sprake van versoepeling van de corona-maatregelen. Er geldt nog steeds het advies om zo min mogelijk te gaan varen en drukte te vermijden.

De regels nog eens op een rij:

* Samenkomsten op boten of groepen boten zijn nog steeds niet toegestaan.

* Als u geen gezin vormt is het maximum aantal mensen aan boord twee personen, inclusief de schipper.

* Zorg dat u 1,5 meter afstand houdt.

* Als u zich niet aan de regels houdt riskeert u een boete van 390 euro.

Afgelopen zaterdag was het flink druk op de Westeinder.

Jachthavens

Booteigenaren mogen wel naar hun jachthavens toe om aan de boot te klussen. Aanbevolen wordt om dit af te stemmen met de havenmeester. De sanitaire voorzieningen van alle jachthavens blijven tot nader orde gesloten.