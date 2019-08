Concert ‘Song Journey Expres’ in Aalsmeer

Aalsmeer – Pieter Groenveld start vanaf volgende week zondag weer met de maandelijkse concerten in De Oude Veiling in de Marktstraat. Met de Song Journey Expres wordt op zondagmiddag 8 september aangevangen.

Amerikaanse songs worden ten gehore gebracht door Jan Donkers, Abel de Lange, Edo Donkers en Louis Ter Burg. Het concert begint om 15.00 uur en de entree is 15 euro. Kaarten reserveren kan via scr@pietergroenveld.com.

De Song Journey Expres gaat na twee succesvolle edities in 2018 ten derde male door het hele land met een nieuw programma. Het thema is dit keer ‘Love and Loss’. Opnieuw hebben Louis ter Burg, Abel de Lange, Edo Donkers en Jan Donkers gegrasduind in het Grote Amerikaanse Songbook en komen tevoorschijn met een verrassende selectie songs die onder deze universele noemer te rangschikken vallen.

De emoties van een grote liefde, het onblusbaar geloof in de Amerikaanse droom, maar ook het verdriet en de verbittering als die droom niet blijkt uit te komen en de grote liefde verdwenen is. Als je het hebt over deze thema’s dan is Bruce Springsteen natuurlijk nooit ver weg, maar verder zouden zomaar songs uit het repertoire van Tom T. Hall, Dayna Kurtz, George Jones, Nathan Bell, Greg Trooper, Merle Haggard en natuurlijk Doug Sahm langs kunnen komen.

Toekomstige optredens zijn:

* Tim Grimm (USA) op zondagmiddag 27 oktober. Opening set door Nina Lynn.

* Hugh Moffatt (USA) op zondagmiddag 24 november. Opening set door Nina Lynn.

* Richard Shidell op zondagmiddag 1 december

* Amazing Stroopwafels (NL) op zondag 8 december.