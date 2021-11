Concert Bob & Gon: Passie met een glimlach

Aalsmeer – Zondag 22 november was het weer tijd voor een concertmiddag met Bob & Gon. Het weer buiten veranderde langzaam van zonnig naar guur en de temperatuur daalde, maar in de bovenzaal van De Oude Veiling kwam een Argentijnse Cantina tot leven. Het duo Nuevos Tangos Viejos (voorheen Duo Duende) presenteerde gloedvolle tango’s afgewisseld met prachtige Argentijnse volksmuziek. Op het gezicht van de begaafde gitarist (8 snaren!) Alvaro Rovira Ruiz was de hele voorstelling een glimlach te zien, genietend van sfeer en muziek. Mirre Valkenburg vertolkte met prachtig Spaans de mooiste liederen waar de passie van af spatte. Haar uitspraak was zo mooi dat gedacht werd dat zij niet anders dan geboren Argentijnse kon zijn.

Vanuit het centrum van Buenos Aires werd een tocht gemaakt waarbij liefde en hartstocht gids waren. Naast de mooie melodieën vertelde Mirre ook het verhaal van Argentinië als smeltkroes van veel nationaliteiten. De immigranten die vanuit het thuisland muziek hadden meegebracht en daarmee nog meer kleur gaven aan de volksmuziek. Maar ook liederen over heimwee van hen die weg waren gegaan uit Argentinië.

Bij het laatste nummer voor de pauze sloot Simone van de Weerden aan. Zij bespeelde de bandoneon. Dit instrument is in Nederland bekend geworden door het koninklijk huwelijk, maar blijkt na uitleg door Simone een geweldig gecompliceerd instrument te zijn waarvoor de bespeelster zich ‘in vieren moet delen’ om er op een goede manier het juiste geluid uit te krijgen. Bij het inzetten van de bandoneon komt ook direct het tango-gevoel opzetten. Het is dan ook een hele klus om stil op je stoel te blijven zitten. En dat langzaam maar zeker het temperament de zaal in zijn greep kreeg bleek ook uit het bijna on-Nederlands meeklappen van het publiek.

En als gitaar en bandoneon ook nog ‘Adios Nonino’ van Piazolla inzetten is het Zuid-Amerikaanse feest compleet. Een staande ovatie en rozen vielen de artiesten ten deel na een geslaagde middag. En Mirre, de Argentijnse zangeres? Die is ‘gewoon’ geboren op Texel.