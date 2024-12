Commotie tijdens eindgala Yuverta door autobrand

Aalsmeer – Donderdagavond was Gasterij De Kwakel de feestsetting van het jaarlijks gala met de eindejaarsleerlingen van de Yuverta mavo. De avond was net zo prachtig als de outfits en spectaculaire manieren van naar de rode loper gebracht te worden. De leerlingen arriveerden in limousines, zelfs in een brandweerwagen en in oldtimers.

Voor een van de oldtimers moest rond zeven uur de Brandweer van Aalsmeer in actie komen. Het korps werd gealarmeerd voor een autobrand aan de Vuurlijn in De Kwakel. Op de parkeerplaats bij de Gasterij had een oldtimer vlam gevat. Met de hoge druk spuit had de Brandweer het vuur snel geblust. Helaas heeft het voertuig aanzienlijke schade opgelopen.

Het gala van de Yuverta mavo in de feestlocatie zorgde voor een behoorlijke oploop en veel bekijks, maar het feest heeft gelukkig verder niet geleden door de brand. De avond had na deze commotie verder een gezellig verloop zonder ongeregeldheden. Toen de Brandweer net was weggereden, ontstond er nog wel enige verwarring. Er arriveerde even later nog een brandweerauto, maar die kwam alleen een groep leerlingen brengen…

Foto: Brandweer Aalsmeer