Commissaris Arthur van Dijk op bezoek bij Radio Aalsmeer

Aalsmeer – De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk, brengt vandaag, woensdag 22 januari, een bezoek aan de studio van Radio Aalsmeer. Dat doet hij om een mediaworkshop over nieuws, nepnieuws en cyberpesten bij te wonen – en er ook zelf aan deel te nemen. Hoog bezoek, dus. En niet zonder reden: nepnieuws en cyberpesten zijn immers ‘trending topics’ in Nederland.

Inzicht in (nep)nieuws

De workshop Nieuws=Nieuws.Toch?! is speciaal ontwikkeld om leerlingen van het middelbaar onderwijs gereedschap aan te reiken om meer inzicht te krijgen in (nep)nieuws en cyberpesten. En wordt daarom breed gewaardeerd als een bijdrage aan burgerschapsvorming. Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen aan de samenleving en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Het is geen apart vak, maar wel een onderwijstaak. Burgerschapsvorming gaat onder andere over democratie en mediawijsheid. De commissaris is benieuwd hoe dit alles in deze mediaworkshop wordt behandeld. En gaat graag met de scholieren hierover in gesprek.

Klassen 1 en 2 Alkwin College

Klopt het nieuws dat ik hoor of lees wel echt? Op social media, maar ook op radio en TV? Wanneer is een bericht betrouwbaar? En: moet ik alles maar klakkeloos delen en liken, of denk ik eerst na over wat de gevolgen voor een ander kunnen zijn? Tijdens de workshop dealen leerlingen van de klassen 1 en 2 van het Alkwin College in Uithoorn met deze en andere onderwerpen. Ze worden daarbij begeleid door ervaren mediamensen. Tegelijk leren ze een nieuwsbericht over (nep)nieuws en cyberpesten voorlezen, zoals een echte nieuwslezer dat doet. Tenslotte wordt een eigen, zelfgemaakte ‘nieuwsuitzending’ opgenomen. Dat programma zendt Radio Aalsmeer vervolgens ook werkelijk uit. Tijdens de workshop kunnen de leerlingen vragen stellen aan Arthur van Dijk.

Al honderden deelnemers

De mediaworkshops van Radio Aalsmeer zijn ontwikkeld door Meerdoc.nl, in samenwerking met onderwijsdeskundigen en docenten. Enthousiaste vrijwilligers geven er mede uitvoering aan. De workshop Nieuws=Nieuws. Toch?! voor middelbare scholen (klassen 1/2 en 3/4) heeft al honderden deelnemers ontvangen. Uit Uithoorn, maar ook uit Haarlemmermeer en Amsterdam. De workshop wordt ook aangeboden bij lokale mediastations in Amsterdam, Hoofddorp, Noordwijk en Katwijk.

