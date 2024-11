Column ‘En het klimaat dan…’

Aalsmeer – Eerder verschenen: Goed voorbeeld, doet goed volgen, Je begint klein, maar komt verder dan je denkt, alle beetjes helpen en vergroot je geloofwaardigheid. Vier columns in de aanloop naar de Nationale Klimaatweek van 11 tot 17 november. Kijk in de agenda op de website www.nkw2024.nl om te zien wat er in Aalsmeer en binnen een straal van 20 kilometer allemaal in die week gaande is.

Deel 4: Klimaatadaptatie

Ouderen en Jongeren, bijna iedereen, maakt zich zorgen over de effecten van klimaatverandering. Wat kan je er eigenlijk zelf mee? Helpt het als je zelf wat doet? Met klimaatadaptatie bereid je je voor op de gevolgen van een heter, droger klimaat met meer uitzonderlijke regenval. Door aanpassingen in en om je huis te doen, heb je minder last van de veranderingen in het klimaat. Door je huis energiezuinig te koelen, heb je bijvoorbeeld minder last van hitte. Een groene tuin werkt verkoelend en zorgt voor minder wateroverlast, omdat de grond en planten een deel van het water opvangen. En door regenwater op te vangen, ondergronds of in een regenton, zorg je ervoor dat je in tijden van droogte je tuin mooi en gezond kunt houden zonder veel drinkwater te gebruiken.

Een voordeel: met klimaatadaptatie in en om je huis vergrootje vaak ook je invloed op de effecten van klimaatverandering. De maatregelen gaan dus hand in hand. Mijn inschatting is dat de gemeente de komende jaren meer aandacht zal geven voor dit soort dingen; meer subsidies voor maatregelen die je zelf kan nemen en daarmee helpt om de effecten van klimaatverandering te beteugelen: samen lukt dat! Vertel ook jouw aanpak door aan anderen en vergroot daarmee jouw handafdruk en verklein jouw voetafdruk en dus de negatieve effecten die verder gaan dan je directe woonomgeving. Dan pas heb je echte invloed. Want, alles wat je aandacht geeft groeit!

Theo Bergonje. Reageren? 06-22514297 of bergonje.ommekeer @gmail.com