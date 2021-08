Column BOB: Het boek

Aalsmeer – Vijf jaar terug had ik nog geen idee dat schrijven over de natuur van Aalsmeer zo interessant zou zijn. Mijn eerste column over de Bovenlanden schreef ik in 2017, nadat het bestuur van Stichting De Bovenlanden mij gevraagd had de Aalsmeerders wat meer gevoel en inzicht te geven over dit schitterende natuurgebied. Inmiddels heb ik alle seizoenen van het jaar vier of vijf keer schrijvend doorlopen.

Nog steeds verrast en betovert iedere lente, zomer, herfst of winter mij. Geen jaar lijkt op het vorige, zo zijn er bijvoorbeeld verregende lentes, bloedhete lentes, koude lentes. De natuur blijft mijn energie- en inspiratiebron. Ik heb ontdekt dat schrijven over een passie, zoals bijvoorbeeld de natuur, heel fijn is en met de verhalen mensen kan plezieren. Mijn postbus wordt vaak overladen met leuke, ontroerende maar ook kritische reacties, wat het zo waardevol maakt.

Alle schrijfsels bewaar ik in een ouderwetse map. Het idee om een boek te schrijven ontstond door de steeds dikker wordende map. En ook een beetje uit het feit dat het erg leuk is om eens in je leven een boek te schrijven.

Naast het schrijven vind ik het ook heerlijk om nog steeds mijn vak als bloemenarrangeur uit te oefenen, met een fijn groepje mensen een theater te runnen en lekker in mijn atelier te schilderen. Allemaal dingen waar ik blij van word.

Columns vertalen naar verhalen

Vorig najaar, terwijl de herfststormen kwamen en de blaadjes van de bomen vielen, is het avontuur om het boek te realiseren begonnen. Een column is geen verhaal, het idee was om de columns te vertalen naar verhalen.

Samen met janna en Wilbert (zoals ik mijn voornaam met drie hoofdletters schrijf, schrijft janna haar naam in kleine letters) zijn wij in de herfstige en winterse corona-avonden aan de slag gegaan. Het was bijzonder om een mooi Aalsmeers product te maken met z’n drieën.

Het boek ligt nu bij de drukker nadat het een waardig Westeinderplassen van Aalsmeer boek is geworden met meer dan vijftig verhalen, foto’s en reacties van lezers. Over een paar weken zal “……….” (de titel verklap ik nog niet) tijdens de Aalsmeerse kunstroute gepresenteerd worden.

Terwijl ik zit te typen realiseer ik mij dat ik deze keer geen column heb geschreven over mijn belevenissen op de poel. Ik beloof jullie dat ik na deze druilerige zomer verder schrijf over de ongetwijfeld mooie nazomer die gaat komen voordat de herfst zich aandient.

Reacties? bob.plaswijck@planet.nl