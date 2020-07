College stemt in met principeverzoek jachthaven

Uithoorn – E-Harbour wil aan de Wilhelminakade tussen de passantenhaven en de Thamerkerk een jachthaven realiseren. Het gaat hierbij om een duurzame jachthaven waar bezoekers met name elektrische boten kunnen aanmeren. Het wordt daarmee de eerste duurzame haven in landelijk gebied. Het college van Burgemeester en Wethouders staat positief tegenover het initiatief en wil onder voorwaarden meewerken.

Het initiatief is een verdere uitwerking van het Masterplan Dorpscentrum. Een belangrijk doel van dit Masterplan is om een economisch vitaal centrum te maken waar het goed ondernemen, wonen, winkelen en recreëren is. Centraal staat de prachtige ligging aan de Amstel met veel recreatieve en toeristische kansen. Zeker nu het dorpscentrum de komende jaren ingrijpend gaat veranderen, komt deze ontwikkeling op een mooi moment. Een jachthaven levert namelijk een ruime bijdrage aan de grootse toeristische potentie binnen Uithoorn. Door de jachthaven kan het water beter benut worden voor beleving, natuur en recreatie. Ook draagt de duurzame jachthaven bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

De gemeente zal in gesprek gaan met E-Harbour om te komen tot een intentieovereenkomst. Ook heeft het college E-Harbour een aantal kaders en voorwaarden meegegeven waarbinnen de ontwikkeling van een jachthaven moet plaatsvinden.