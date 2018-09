College op bezoek bij De Bovenlanden

Aalsmeer – Het College van burgemeester en wethouders wil regelmatig bedrijven en organisaties bezoeken om te horen wat er speelt en wat zij belangrijk vinden. Op maandag 24 september bracht het college een bezoek aan Stichting de Bovenlanden. Het gesprek ging onder meer over het belang van het behoud van het typisch Aalsmeerse landschap, duurzaam beheer, professionalisering, samenwerking met andere partijen en de uitdagingen van de toekomst. Het gesprek verliep in een informele en prettige sfeer. Afgesproken is om minimaal een keer per jaar overleg te hebben.

Landschappelijke waarde

Stichting De Bovenlanden is in 1994 opgericht door de gemeente en enkele maatschappelijke organisaties. Het bestuur en de vrijwilligers van de stichting zetten zich in voor het behoud van de unieke natuur en landschappelijke waarde van de bovenlanden in het Aalsmeerse plassengebied. Ook werken zij mee aan het realiseren van de ecologische verbindingszone langs de zuidzijde van de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Deze zone loopt vanaf de Oosteinderpoel tot en met de eilanden in de Westeinderplassen.

Natuur en recreatie

Het aantal percelen dat in eigendom is van de stichting blijft groeien. Steeds meer kwekers stoppen met de trekheestercultuur en bieden hun gronden aan de Bovenlanden aan. Een deel van de akkers is opgeknapt en opnieuw verhuurd aan kwekers. Een ander deel van de akkers is omgevormd naar natuur. Daarnaast is het de bedoeling van Stichting De Bovenlanden om delen van het gebied toegankelijk te maken voor recreanten. Dit vergt samenwerking van Stichting de Bovenlanden met andere partijen zoals het Hoogheemraadschap van Rijnland, Landschap Noord Holland en de gemeente.