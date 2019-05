Co, Theo en Hans bridgekampioenen

Aalsmeer – Het bridgeseizoen 2018/2019 is weer ten einde. Met een feestelijke einddrive heeft bridgeclub Strijd & Vriendschap op dinsdag 30 april het seizoen afgesloten. Het was weer een gezellig jaar waarin sportief is gestreden om de beste plaats. Voor alle leden was er een prachtige plant of een rollade.

In het seizoen 2018/2019 waren Co van Es, Theo Blom en Hans Visser onbetwist de beste kaarters van de club. Al ruim voor het einde stond dat vast. Op de tweede plaats zijn Jan en Krijnie Joore geëindigd en de derde plaats was voor het koppel Herma Raggers en Marianne Joore. De meeste slems zijn behaald door Marianne Joore en Herma Raggers, in totaal 7 stuks.

Veel vrijwilligers hebben geholpen er een prachtig jaar van te maken. Het bestuur van Strijd & Vriendschap is hen hier zeer erkentelijk voor.