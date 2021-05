Clubkampioenschappen bij RKDES: Top dag!

Kudelstaart – Helaas kon het voetbalkamp bij RKDES dit jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Maar er werd, met sponsoring van Stichting Supporting Kudelstaart, een mooi alternatief gevonden: De clubkampioenschappen. Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, werd er door de jeugd van RKDES gestreden om de titel clubkampioen 2021.

Per jaarlaag was er een eerste, tweede en derde plek te vergeven. Er werd hard gewerkt tijdens de verschillende spelonderdelen, voetbalbowlen, limbodansen, voetbaldobbelen, gatschieten en sprinten. Ter ontspanning was er tussendoor tijd voor een opblaasstormbaan.

Het was mooi weer, de sfeer was goed, er was hulp van enthousiaste vrijwilligers. Kortom: Een topdag!

De nieuwe clubkampioenen zijn:

Mini’s: 1. Hailey Hardebol, 2. Colle Dijkstra, 3. Jozy Nijs.

O8: 1. Quinten Kunst, 2. Davy Holla, 3. Daniël Meijn.

O9: 1. Evi Markenstein, 2. Farhan Alfarhan, Fenna Waaijman.

O10: 1. Roos van Kessel, 2. Jessie Pothuizen 3. Sam Oppelaar.

O11: 1. Milan Tates, 2. Jasper van Avoird, 3. Kevin Piet.

O12: 1. Thomas Brugman, 2. Pieter Oosterhaven, 3. Tim Bouwens en Gijs van Kessel.

O13. 1. Fabiënne Laven, 2. Tess Rijkers, 3. Bente van Haan.