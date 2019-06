Clubhuis Westend gerenoveerd

Aalsmeer – Met steun van de gemeente heeft watersportvereniging Westend het afgelopen jaar met vele vrijwilligers haar clubhuis gerenoveerd, het interieur en meubilair gemoderniseerd en de steiger uitgebreid met een terras met uitzicht op de Kleine Poel.

Trots zijn het bestuur en de leden dat de club er mooi bij staat en dit willen zij graag laten zien aan besturen en leden van collega verenigingen, oud leden en andere watersporters en relaties op zaterdag 29 juni van 16.30 tot 18.00 uur.

Westend is een vereniging met hoofdzakelijk sloep- en motorbootvaarders, maar is ook een ‘sociëteit’ toegankelijk voor alle watersporters. Voor dat laatste is het clubhuis elke zaterdag vanaf 17.00 uur voor alle watersporters en leden van andere verenigingen voor een borrel en een praatje geopend. Adres: Stommeerweg 72d (bij jachthaven Dragt).