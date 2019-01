Clinic RKDES-jeugd van tophandballer

Kudelstaart – Op woensdag 23 januari hadden de jeugdleden van RKDES Handbal een topmiddag! In de Proosdijhal werd een clinic gegeven door tophandballer Leon van Schie, een ervaren cirkelspeler die bij KRAS/Volendam speelt. Tevens is hij aanvoerder van het Nederlands herenteam geweest. De clinic werd gegeven aan de B,D en E jeugd.

Leon is een enthousiaste, jonge handballer die zich inzet voor het landelijke project: Jongens Handballen! Een project om meer jongens en mannen te stimuleren om te gaan handballen. De laatste tien jaar is het aantal handballende jongens en mannen flink afgenomen. RKDES is daarom extra trots op haar jongensteam!

De clinic werd in drie blokken van een uur aangeboden aan de drie verschillende groepen. De jongens en meisjes van de jeugd teams tussen de 9 en 15 jaar hebben leuke oefeningen gedaan en goede trucs geleerd! Er werd steeds begonnen met een fanatieke warming-up. Bij de D en E jeugd deed Leon allerlei oefeningen om de motoriek met de bal beter te ontwikkelen, bijvoorbeeld: hoe krijg je beter grip op de bal als je moet dribbelen, de controle van je bewegingen, leren kijken naar de bal, concentratie oefeningen, etc.

Bij de oudere jeugd van de B was het meer gericht op kracht in het spel en strategische tactieken. Alle clinics eindigden met een partijtje Goalcha, oftewel streetball. Met een speciale zachte bal die niet stuitert, kleine doeltjes en weinig regels leer je op een leuke manier je handbal skills en vooral het samenspel te verbeteren. Iedereen kwam moe maar voldaan het veld af.

Hoe leuk en stoer is het als je tips krijgt en trucs leert van een jonge handballer uit het Nederlands herenteam! Al met al een zeer geslaagde middag voor de jeugd leden van RKDES!