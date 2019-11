Circusfamilie ‘gespot’ in Kudelstaart

Kudelstaart – Onlangs waren enkele inwoners in rep en roep bij het aangezicht van de ietwat asociale circusfamilie die met hun markante pipowagen bij het Dorpshuis geparkeerd stond. Het zal alles te maken hebben met de Kudelstaartse revue die de toneelvereniging al maanden aan het voorbereiden is. De spelers beloven de bezoekers te trakteren op een heus circus met wilde dieren, lenige acrobaten, een kanon act, waterspektakel en onhandige clowns.

Scenes in de circuspiste worden afgewisseld met een vrolijk gezongen noot en swingende dansacts van enthousiaste jonge meiden. Maar dat niet alles zo geweldig verloopt, blijkt wel uit de ziekenhuisscenes, boze buurtbewoners en de twee oude heren Van Vliet en van Putten die er het zijne van denken. Ook de heren Roy en Justin Huiskens, Nederlands bekroonde Aalsmeerse illusionisten duo, geven acte de présance in het circus, dus spektakel gegarandeerd!

De feestelijke première van de revue ‘Hooggeëerd publiek’ is op vrijdag 15 november. Het wordt een Grande opening van dit doldwaze circusavontuur. Om de première extra feestelijk te maken ontvangen alle gasten die avond een smakelijke verrassing die past bij een avondje circus. Ook wordt de revue gespeeld op vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 en zaterdag 30 november. In totaal zal de revue zeven keer worden opgevoerd. Er wordt ook opgetreden voor de OVAK en voor de Ondernemersvereniging Kudelstaart, dit zijn echter besloten bijeenkomsten. Komt allen naar het prachtig vernieuwde Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg om de langverwachte revue te aanschouwen.

Koop snel een toegangsbewijs

Er zijn al veel kaarten verkocht maar u kunt er nog bij zijn, echter wacht niet al te lang. Toegangsbewijzen zijn beschikbaar bij Gall & Gall in Kudelstaart en Bakkerij Vooges in de Zijdstraat van Aalsmeer. Helaas is het niet mogelijk om te pinnen; gepaste betaling wordt op prijs gesteld. Tevens kunnen online kaarten besteld worden via de site van de toneelvereniging www.toneelverenigingkudelstaart.nl. De kaarten kosten 12,50 euro. De zaal zal open gaan om 19.30 uur en de voorstelling begint om 20.15 uur. In de pauze is er een verloting. Het bizarre circus onder de naam ‘Jotipemo’ komt naar Kudelstaart, iedereen mag het horen en niemand hoeft dit te missen!