Circus Tadaa op de Hoflandschool

Mijdrecht – Donderdag jl. was de Hoflandschool in Mijdrecht, omgetoverd tot een geweldig circus en gaven de leerlingen een echte circusvoorstelling. Met behulp van tal van ouders gingen de jonge jongleurs, acrobaten, clowns, goochelaars, koorddansers, trapeze-, ladders-, fietsen,- en ballenartiesten, leeuwentemmers en leeuwen oefenen met echte circusmaterialen. Het publiek kon vervolgens genieten van een prachtige show onder de professionele leiding van Circus Tadaa!

De Hoflandschool in Mijdrecht is een school waar ze onderwijs in kunst en cultuur ook belangrijk vinden. Ze werken samen met Kunst Centraal, partner van de provincie Utrecht en zijn altijd op zoek naar jouw talent en ja, ze hebben veel circustalenten gezien!