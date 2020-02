Chinees restaurant 2 weken langer dicht na vakantie

Aalsmeer – Chinees restaurant Bamboehof aan de Ophelialaan blijft na een vakantie langer dicht. Eigenaresse Xiao Lin heeft hiertoe besloten vanwege de uitbraak van het coronavirus.

“Om alle mogelijke maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijft het restaurant twee weken langer gesloten. Dit om de gezondheid en veiligheid van onze kanten en werknemers te waarborgen. Uw gezondheid en welzijn staan bij ons op nummer één”, zo is te lezen op de verklaring bij de ingang. Volgens Xiao Lin is dit besluit genomen op advies van de Vereniging Chinese-Aziatische Ondernemers (VHCO).

De eigenaresse van Bamboehof heeft de heropening uitgesteld tot 19 februari. Tijdens de vakantie in China is zij en haar familie overigens niet in Wuhan of in de buurt van deze stad geweest. Geen van hen vertoont de symptomen van het virus.



Foto: VTF – Laurens Niezen