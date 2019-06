Cheque van OSA voor ‘Because we Carry’

Aalsmeer – De Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA) heeft op 11 juni een cheque overhandigd aan Marjanne Roodenburg, die samen met drie Aalsmeerse dames voor ‘Because we Carry’ op Lesbos in Griekenland vrijwilligerswerk hebben gedaan.

Penningmeester Stef Holling van OSA mocht een cheque van 1.755 euro uitreiken en dit geld gaat besteed worden aan de aanschaf van een elektrisch aangedreven bakfiets voor voedseltransport voor de vluchtelingen in de kampen op Lesbos. Voor de dagelijkse voedseluitdeling in de kampen op Lesbos is dit een uitkomst.

Door de kledingbeurscommissie van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is een bedrag ingezameld voor de kampen in Lesbos en dit bedrag is nu verdubbeld door de OSA. Meer informatie is te vinden op de website www.becausewecarry.org. Er is overigens nog steeds veel geld nodig voor hulp aan de vluchtelingen.

Meer weten over OSA, een bijdrage vragen voor een ontwikkelingsproject of andere info gewild? Kijk dan op www.osa-aalsmeer.nl.