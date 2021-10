Cheque Team Timmerman voor DownTown Ophelia

Aalsmeer – Zondag 26 september vond er in café Op de Hoek in Kudelstaart de cheque uitreiking plaats door Team Timmerman aan DownTown Ophelia. Team Timmerman zet zich in voor steeds weer een ander goed doel. Vlak voor de corona uitbraak had Team Timmerman besloten zich in te zetten voor DownTown Ophelia. De activiteiten waarmee het team altijd het benodigde geld ophaalt , konden echter niet doorgaan. In het verleden haalde Team Timmerman geld op met onder andere de verkoop op de Koningsmarkt en de jaarlijkse fietstocht Tour de Poel bracht ook altijd een flink bedrag in het laatje.

Toch heeft Team Timmerman het mooie bedrag van 2.750 euro bij elkaar weten te vergaren voor DownTown Ophelia. Dit is onder andere bij elkaar gespaard door giften uit het Schipholfonds, van de Rabobank en de verjaardagspot van een van de leden van Team Timmerman. Het bestuur van DownTown Ophelia was blij verrast met het bedrag. Zij gaat het geld nuttig besteden. Ook voor deze stichting heeft corona voor beperking gezorgd in activiteiten. DownTown Ophelia hoopt volgend jaar op 11 juni weer voor een feestelijke dag te kunnen zorgen in de Ophelialaan, waarbij mensen met een beperking in het middelpunt staan en de winkels draaiende houden.

Geen activiteiten meer

Team Timmerman heeft, mede door de coronacrisis, een en ander in overweging genomen en besloten geen activiteiten meer te organiseren om geld op te halen. De Tour de Poel is de afgelopen 3 jaar niet doorgegaan vanwege stormachtig weer (2019) en de coronacrisis. Het organiseren van de tocht is een behoorlijke klus. Ook de verkoop op de Koningsmarkt vergt de nodige organisatie. Beide activiteiten leverden mooie bedragen op en gaven veel voldoening. Maar het team is nu op het punt gekomen waarbij de leden achterom kijken en zeggen: “Het is goed zo.” De teamleden kijken terug op 10 jaar mooi behaalde resultaten voor uiteenlopende doelen. Daar mogen ze trots op zijn. Dit wil niet zeggen dat de fietsen in de schuur gezet worden, zeker niet. De leden van Team Timmerman blijven trappen. En wellicht fietsen zij in de toekomst mee met een sponsortocht of iets dergelijks om alsnog een steentje bij te dragen aan een goed doel.