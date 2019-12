Certificaten voor deelnemers ‘Politiek Bewust’

Aalsmeer – Tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 december ontvingen deelnemers van de workshop ‘Politiek Bewust’ een certificaat en bloemen uit handen van burgemeester Gido Oude Kotte.

De gemeenteraad van Aalsmeer organiseert deze workshop voor inwoners die willen weten hoe de gemeente werkt en/of geïnteresseerd zijn in de lokale politiek.

Net als de vorige keren was de belangstelling groot voor de workshop Politiek Bewust. Tijdens de bijeenkomsten op 25 november en 2 december kwamen de deelnemers bijeen in het gemeentehuis en kregen ze onder meer uitleg over hoe beleid wordt gemaakt, hoe de gemeente werkt en hoe het geld in de gemeente wordt verdeeld en waaraan het wordt uitgegeven.

Ook werd verteld wat de taken van de raad, burgemeester en college zijn, hoe de gemeenteraad tot besluiten komt en hoe het is om raadslid te zijn.

Een bijzonder onderdeel van de workshop is dat de deelnemers vragen kunnen stellen aan burgemeester Gido Oude Kotte over alle onderdelen van zijn ambt.

Na het uitreiken van de certificaten en bloemen door de burgemeester gaven de deelnemers aan enthousiast te zijn over dit initiatief van de gemeenteraad.

Omdat er veel belangstelling is voor de lokale democratie zal de gemeenteraad van Aalsmeer deze workshop regelmatig aanbieden. Via de gemeentelijke website en de Nieuwe Meerbode wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe data voor de workshop Politiek Bewust.