Centrum krijgt eigen inlooppunt Zorg en Veiligheid ￼

Uithoorn – In de bibliotheek aan het Marktplein in Uithoorn is het nieuwe Info- en adviespunt Zorg en Veiligheid geopend. Vanaf nu kunnen inwoners en ondernemers van het centrum daar elke eerste donderdag van de maand terecht met vragen, ideeën en zorgen over de buurt.

Het Info- en adviespunt is een initiatief van Buurtbeheer Centrum/Oude Dorp/Vinckebuurt, gemeente Uithoorn, politie en andere veiligheids- en zorgpartners. De partners willen met dit inlooppunt beter zichtbaar zijn in de wijk en op een laagdrempelige manier contact hebben met buurtbewoners en ondernemers. Tijdens de openingstijden kan iedereen uit de buurt er terecht, zonder afspraak.

Burgemeester Pieter Heiliegers (Openbare orde en Veiligheid) opende samen met wethouder José de Robles (Zorg), Joke Erdtsieck en Ruud Schuitemaker van het Buurtbeheer en wijkagent Martin Verheijen het nieuwe inlooppunt. Heiliegers: “Het is belangrijk dat inwoners die contact met ons willen niet alleen de optie van het gemeentehuis hebben. Maar dat wij ook de wijk in gaan om het gesprek te voeren, oor te hebben voor de behoeftes en geluiden uit de buurt. Uithoornaars zijn enthousiast en hebben vele mooie ideeën. Ook weten buurtbewoners als geen ander wat er speelt in hun eigen omgeving. Het inlooppunt is een mooie plek om dat kenbaar te maken.” De Robles vult aan: “Ik ben blij met dit initiatief. Met name omdat men hier ook terecht kan als er bijvoorbeeld zorgen zijn over een buurtgenoot. Want alleen als we het weten, kunnen wij hulp bieden.” Joke Erdtsjeck van Buurtbeheer bedankte de bibliotheek voor de gastvrijheid. “Fijn dat we hier terecht kunnen met het inlooppunt. We hopen dat er veel inwoners gebruik van maken.”

U vindt het Inloop- en adviespunt Centrum in de bibliotheek aan het Marktplein 65 in Uithoorn. Het inlooppunt is elke eerste donderdag van de maand geopend, te beginnen op donderdag 2 mei. Op die dagen zal van 16.00 tot 18.00 uur altijd iemand aanwezig zijn vanuit de gemeente, buurtbeheer of de politie.