CDA wil heffing op vervuilende vliegtuigen

Aalsmeer – Het CDA Aalsmeer en Kudelstaart heeft in een brief aan de minister de regering opgeroepen een extra heffing op lawaaierige en vervuilende vliegtuigen in te voeren. Deze heffing is in veel andere landen al ingevoerd. Het is onderdeel van de klimaatdoelen van ‘Parijs’ en het regeerakkoord. Wat de lokale CDA’ers betreft zou het zo snel mogelijk moeten worden ingevoerd.

CDA’ers Dirk van Willegen en Tom Verlaan, respectievelijk de nummer 2 en 7 van de CDA-kieslijst uiten in een brief aan de regering hun zorgen over het toenemende aantal lawaaierige en vervuilende vliegtuigen die over de gemeente Aalsmeer komen.

Gebruik 90% omhoog

“Sinds 2001 is de luchthaven Schiphol met 23% gegroeid terwijl het gebruik van de Aalsmeerbaan met 90% omhoog is gegaan. En dan hebben we het nog niet eens over de andere banen”, aldus Tom Verlaan.

Niet alleen het aantal vluchten is toegenomen, ook het lawaai lijkt de laatste jaren voor veel Aalsmeerders en Kudelstaarters steeds erger te worden. In het gebruiksjaar 2017 staat Aalsmeer maar liefst 9 keer in de top 10 geluidmetingen.

Investeren in schonere vloot

Het CDA maakt zich zorgen over de enorme toename van het vliegverkeer. Op dit moment is het RIVM bezig met een groot onderzoek naar de gevolgen van ultrafijnstof op de gezondheid. “Wat het CDA betreft wachten we de uitkomsten van dit onderzoek niet af, maar nemen we nu al maatregelen. Een extra belasting op vervuilende en lawaaierige vliegtuigen is hopelijk een prikkel voor de sector om te investeren in een schonere vloot”, besluit Dirk van Willegen.