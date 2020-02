CDA op bezoek bij brandweerkazerne

Aalsmeer – Vrijdag 28 februari was het CDA op bezoek bij de brandweerkazerne aan de Zwarteweg. De CDA’ers werden ontvangen door Rik Jonkman, clustermanager van de kazerne. Jonkman begon de middag met een uitgebreide uitleg over het werk van de brandweer, een korte geschiedenis en waar de brandweer in Aalsmeer zich mee bezig houdt.

Hulpverlening en voorlichting

Sinds een paar jaar zijn de 43 vrijwilligers van de brandweer bijvoorbeeld ook bevoegd om te reanimeren. De brandweer is vaak eerder ter plaatse dan de ambulance en die paar minuten eerder reanimeren kunnen van levensbelang zijn. Naast het gebruikelijke branden blussen, rukt de brandweer ook uit voor hulpverlening zoals auto’s uit het water halen, geven ze demonstraties, gaan ze op huisbezoeken om informatie over bijvoorbeeld rookmelders te geven en geeft de brandweer voorlichting op scholen.

341 Uitrukken

De brandweer beschikt over 3 blusvoertuigen, een watertransportsysteem, een ontsmettingsvoertuig en een incidenten vaartuig. In 2019 moest de brandweer 341 keer uitrukken, waarvan 178 keer voor brand. Door goede voorlichting neemt dit aantal gelukkig af. Ook kregen de CDA’ers nog een korte uitleg over rookmelders, die één keer paar maand gecontroleerd moeten worden, acculaders en wasdrogers en het brandgevaar van die apparaten.

Rondleiding en demonstratie

Hierna kreeg het CDA een rondleiding door de kazerne waarbij de drie blusvoertuigen uitgebreid gedemonstreerd werden. Op het buitenterrein demonstreerde Rob Pommerel dat de enige juiste manier om vlam in de pan tegen te gaan een deksel op de pan is, een half kopje water veroorzaakte een gigantische steekvlam. Ook liet Pommerel het effect horen van een klein gasflesje in combinatie met een brand voor een spectaculaire afsluiting van de middag

Als laatste hadden Rik en Rob nog een goede nabrander voor de fractie. Door illegale bewoning in bijvoorbeeld kassen, is het voor de brandweer niet altijd duidelijk of er nog mensen in een pand aanwezig zijn, met soms fatale afloop. Ook kan de brandweer illegale bewoning achter de linten niet altijd goed bereiken door de smalle paadjes die naar deze panden lopen. Illegale bewoning kan dus voor extra gevaren zorgen in geval van brand. Een leerzame middag voor het CDA waarin de diversiteit van het werk van de brandweer mooi aan bod kwam!