CDA DRV bracht brandweer en politie oliebollen

De Ronde Venen – Zoals elk jaar heeft het CDA De Ronde Venen de brandweer en de politie, oliebollen en appelflappen gebracht. Fractievoorzitter Rein Kroon: “ het is al jaren een traditie van ons, dat wij de mensen die dag en nacht voor ons klaar staan voor onze veiligheid, een blijk van waardering geven”.

‘Altijd lekker’ aldus de politie en brandweer: ‘ het is mooi om te zien dat het CDA fractie elk jaar weer langs komt om de overheerlijke oliebollen te brengen, niet alleen in het verkiezingsjaar. We gaan er van genieten en hopen met elkaar op een veilige en rustige nacht’.