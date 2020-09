CDA De Ronde Venen heeft nieuwe fractievoorzitter

De Ronde Venen – Op dinsdagavond 15 september heeft de fractie van het CDA in de gemeente De Ronde Venen mevrouw Simone Borgstede gekozen tot de nieuwe fractievoorzitter. Aanleiding was het terugtreden van Jan Rouwenhorst als fractievoorzitter. Al bij zijn aantreden in 2018 heeft hij de fractie van het CDA meegedeeld het fractievoorzitterschap halverwege de raadsperiode te zullen neerleggen. Dat besluit is ingegeven om een opvolger de gelegenheid te geven ervaring op te doen als fractievoorzitter in de resterende termijn tot aan de nieuwe raadsverkiezingen. Jan Rouwenhorst blijft deel uitmaken van de gemeenteraad. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart 2022.