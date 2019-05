Catering Aelsmeer al 12,5 jaar een begrip!

Aalsmeer – Catering Aelsmeer bestaat 12,5 jaar. Gestart in 2006 is eigenaar Willem Kok en wie zijn bedrijf in de arm neemt, is verzekerd van een compleet verzorgd feest. “We kunnen partijen aan voor meer dan tweeduizend mensen, maar een feestje voor twintig mensen vinden wij net zo mooi”, vertelt Willem Kok. “Iedere klant wordt gelijk behandeld en alles is mogelijk bij ons. Van de locatie tot de muziek, aankleding, eten en drinken, alles nemen we uit handen. Het is echt ontzorgen wat wij doen.”

Het jubileum wordt dit jaar gevierd met allerlei leuke acties en kortingen. Deze maand mei zijn de borrelhapjes in de aanbieding. Kijk voor meer informatie op de website www.cateringaelsmeer.nl en volg het bedrijf op facebook om op de hoogte te blijven van de acties. Bellen kan ook: 0297-367979, evenals langs komen in de Turfstekerstraat 158. Willem Kok tot slot: “U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.”