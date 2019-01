Carmen koningin en Johan koning bij Target

Aalsmeer – Donderdag 17 januari werd bij handboog-vereniging Target de jaarlijkse wedstrijd geschoten om de hoogste plaatsen binnen de vereniging. Tijdens deze wedstrijd over 28 pijlen wordt bepaald wie zich het komende jaar koning of koningin van de vereniging mag noemen.

In de barebouw-klasse waarin er geschoten wordt zonder vizier werd Harrie van Engelen de winaar. Harrie ziet met deze hoogste score zijn inzet en enthousiasme beloond. In de compound klasse, wat juist het tegenover gestelde is van de barebow, met vizier en stabilisatoren, werd Marcel van Rekum winnaar. Marcel wist met 28 pijlen totaal 260 punten te vergaren, wat een gemiddelde score betekent van 9,3 waarbij 10 het maximale haalbare is!

Bij de dames in de recurve-klasse, de meest geschoten discipline, was er ook sprake van een verrassing. Carmen Terlouw mag zich het komende jaar koningin noemen, met aan haar zijde als tweede geëindigd en hofdame: Lieke Mur.

Bij de heren recurve werd Johan Ruhe winnaar en hij mag zichzelf koning noemen. Johan zal zich in het komende jaar moeten meten met andere koningen uit het hele land in een onderlinge wedstrijd om de koning der koningen te bepalen.

Meer weten over handboogschieten? Kijk dan op de website www.hbvtarget.nl.