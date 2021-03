Carillon van Aalsmeer speelde ‘Radar Love’

Aalsmeer – Net als in vele andere gemeenten speelde het carillon op het Raadhuis van Aalsmeer afgelopen donderdag 11 maart ‘Radar Love’ van de Golden Earring. De wereldhit werd ten gehore gebracht op de verjaardag van gitarist George Kooymans, die wegens ziekte geen muziek meer kan maken.

Het verzoek om mee te doen aan de landelijke actie was bij de gemeente ingediend door Arjen de Landgraaf. Het initiatief van deze Aalsmeerder werd positief ontvangen in het Raadhuis, de wethouder van Cultuur, Wilma Alink, nodigde Arjen zelfs uit om samen op het dak te komen luisteren naar ‘Radar Love’. Hier gaf Arjen uiteraard graag gehoor aan en even voor vijf uur in de middag meldde hij zich bij de wethouder.

Initiatiefnemer Arjen de Landgraaf. Foto: www.kicksfotos.nl

Samen klommen ze naar het dak en om stipt kwart over vijf werd de wereldhit aangezet en klonk ‘Radar Love’ in Aalsmeer. Ondanks de storm hadden ook enkele fans zich bij het Raadhuis verzameld om eveneens te genieten van deze, volgens de wethouder, fantastische muziek. De Golden Earring gaat op de hoogte gebracht worden van dit eerbetoon. Arjen heeft de carillon-uitvoering van ‘Radar Love’ opgenomen en gaat zorgdragen dat de bandleden dit te horen krijgen.