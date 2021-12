Camera’s op busstation Uithoorn blijven hangen

Uithoorn – De drie beveiligingscamera’s op het busstation van Uithoorn blijven hangen. Dat heeft burgemeester Pieter Heiliegers besloten samen met de politie en het Openbaar Ministerie. De burgemeester besloot in het najaar van 2020 de camera’s te plaatsen in verband met de aanhoudende overlast op het busstation.

Omdat cameratoezicht een zwaar middel is, moet regelmatig afgewogen worden of het nog noodzakelijk en passend is. Heiliegers: “We hebben gemerkt dat het effect heeft gehad. En nog steeds heeft. En mede met het oog op de jaarwisseling die weer in aantocht is, heb ik besloten om de camera’s nu niet weg te halen.”

Overlast en onveiligheid rond jaarwisseling

Het besluit van vorig jaar om de camera’s te plaatsen maakt deel uit van het plan van de gemeente voor de aanpak van jeugdoverlast en veiligheid, mede rond de jaarwisseling.

Naast cameratoezicht heeft de burgemeester vorig jaar ook andere maatregelen getroffen om de overlast (onder meer op het busstation) tegen te gaan. Op plekken waar meer overlast wordt ervaren, zogenoemde ‘hotspots’, wordt extra gesurveilleerd.

Wijkgerichte aanpak

De gemeente is ook gestart met meer wijkgericht werken. Als opgave is gesteld om de veiligheid rondom het busstation integraal en proactief aan te pakken. Dat doet de gemeente samen met haar veiligheidspartners, met de scholen, met de ondernemers en de bewoners.

Verder heeft de gemeente acties ondernomen om de doorlooproute Marijnenlaan / busstation veiliger te maken. Zo is daar vorig jaar de verlichting aangepast, zodat het niet meer zo donker is. Bovendien zorgden de vele gestalde fietsen op deze doorlooproute voor onveiligheid, vooral voor mensen die mindervalide zijn. De gemeente heeft daarom hekwerken geplaatst om de doorlooproute op te vullen en fietsonvriendelijker te maken.