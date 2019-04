Cadeaus en lovende woorden voor Jeroen Nobel

Aalsmeer – Vooral veel lovende woorden voor waarnemend burgemeester Jeroen Nobel tijdens zijn goed bezochte afscheidsreceptie donderdag 11 april. Vier jaar heeft hij aan het hoofd van Aalsmeer gestaan en de functie van eerste burger met grote inzet vervuld. Alleen ‘op de winkel passen’ deed deze waarnemer niet. Hij pakte alle bestuurstaken op in Aalsmeer en ging de regio in om ‘zijn’ mooie gemeente meer op de kaart te zetten. De taak, die hij meekreeg van voormalig commissaris van de Koning Johan Remkes om bestuurlijk Aalsmeer weer op de goede weg te zetten, heeft Jeroen Nobel eveneens volbracht.

Rustig vaarwater

“Jeroen Nobel heeft ons gemeentebestuur in rustig vaarwater gebracht en echt helpen bouwen aan vertrouwen”, aldus wethouder Robbert-Jan van Duijn. Hij kondigde zichzelf als derde spreker van de avond aan en gaf een kijkje in de persoon Jeroen Nobel. “Tikje hard, scherp, soms een beetje lomp en eigenwijs in de overtreffende trap.” En dat deze bestuurder graag de touwtjes in handen houdt, verklapte Van Duijn door te vertellen dat als hij iets te lang aan het woord bleef, hij een berichtje op zijn telefoon kreeg van Jeroen met het woord ‘mand’, afgesproken als teken om de uitleg aan de raad kort te houden of af te ronden.

Renovatie gemeentehuis

De wethouder dankte Jeroen Nobel voor zijn enorme gedrevenheid en noemde tot slot nog de renovatie van de raadzaal en het verduurzamen momenteel van het gemeentehuis, het project wat Jeroen Nobel vol overgave op zich genomen had. De planning is dat de verbouwing ongeveer aan het einde van het jaar voltooid is. De vertrekkende waarnemer gaf in zijn dankwoord aan het belangrijk te vinden dat het gemeentehuis als monument behouden blijft en raadde de bestuurders aan deze na de renovatie aan te dragen als nationaal monument.

Toewijding en betrokkenheid

Complimenten kreeg Jeroen Nobel van de nieuwe commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. “In de verbetering van de bestuurscultuur in Aalsmeer ben je glasrijk geslaagd. De rust is terug. Namens de Koning en de provincie veel dank voor je inzet, toewijding en betrokkenheid voor Aalsmeer.” Ook Van Dijk liet de aanwezigen nader kennis maken met de persoon Jeroen Nobel. Samen hebben ze als wethouder in het college van Haarlemmermeer gezeten. Binnen deze ‘mannenclub’ was Jeroen het ‘vrouwtje’. Hij dacht er aan om bloemen en cadeaus te regelen bij verjaardagen, jubileums en andere feestelijkheden. De commissaris bedankte Jeroen Nobel met een bijzonder vaasje van de provincie. Wethouder Van Duijn mocht de burgemeester namens de gemeente trakteren op een 3D-versie van het gerenoveerde gemeentehuis en een pentekening van dit monument.

Nestor in de regio

Tweede spreker was Erik Boog, burgemeester van Diemen. In de regio Amsterdam, Amstelland en Meerlanden was Jeroen Nobel de nestor, omdat hij de langszittende burgemeester in de regio was. Erik Boog werd een dag later dan Nobel beëdigd en is nu dus de nestor. Hij roemde Jeroen Nobel om zijn inzet voor de regio en voor het inzicht dat hij gaf dat samenwerking onontbeerlijk is. “De samen sterk slogan van de PvdA past bij jou.” Wat Jeroen Nobel nu gaat doen? Eerst een plek onder de zon, op vakantie naar Spanje. “We zien je daarna graag terug in Nederland, liefst in bestuurlijk Nederland”, sloot Boog af.

Prachtige gemeente

Het laatste woord was natuurlijk aan de vertrekkende burgemeester zelf. Hij zei Aalsmeer een prachtige gemeente te vinden met inwoners die de handen uit de mouwen steken en weten wat feesten is. Een gemeente waar mensen naar elkaar omkijken en helpen als dit nodig is. Hij roemde de vele vrijwiligers bij verenigingen en organisaties. Hij vindt wel dat inwoners en bedrijven wat meer trots zouden moeten zijn op Aalsmeer, haar bedrijvigheid en haar belangrijke positie in de regio. Jeroen Nobel tot slot: “Dank Aalsmeer dat ik vier jaar van en bij jullie mocht zijn. Het ga jullie goed.”

Foto: www.kicksfotos.nl