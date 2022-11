Cadeau van gemeente voor mantelzorgers

Aalsmeer – Mantelzorgers zijn onmisbaar, daarom heeft de gemeente Aalsmeer hen onlangs een cadeaukaart gestuurd. Als blijk van waardering voor hun inzet en zorg voor hun naasten. Mantelzorgers die staan ingeschreven bij Mantelzorg & Meer hebben de kaart automatisch ontvangen. Wethouder Willem Kikkert (Zorg): “Mantelzorgers zorgen voor een naaste met een ziekte of beperking. Bijvoorbeeld een ouder met dementie of een kind met autisme. Deze zorg is ontzettend belangrijk en waardevol. De gemeente wil hen daarom samen met Mantelzorg & Meer graag in het zonnetje zetten.”

Mantelzorgers die nog niet bekend zijn bij Mantelzorg & Meer, kunnen zich tot 15 december aanmelden. Dit kan via info@mantelzorgenmeer.nl of via de website www.mantelzorgenmeer.nl. Zij ontvangen later dit jaar dan ook de cadeaukaart.

Advies en ondersteuning

Mantelzorgers bieden zorg en hulp aan een naaste met een chronische ziekte of beperking. Bij langdurig en intensief zorgen voor een ander, komt heel wat kijken. Bij Mantelzorg & Meer werken betrokken en deskundige medewerkers die begrijpen wat het betekent om mantelzorger te zijn. Mantelzorgers kunnen bij hen terecht voor vragen, meedenken en andere vormen van ondersteuning. Zij kunnen helpen met advies, individuele ondersteuning, inzet van (zorg)vrijwilligers, cursussen, informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen. Meer informatie is te vinden op www.mantelzorgenmeer.nl. De meeste diensten van Mantelzorg & Meer zijn kosteloos. De gemeente Aalsmeer verleent hiervoor jaarlijks subsidie aan Mantelzorg & Meer.

Foto: Mantelzorg NL